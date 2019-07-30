В летнем кинотеатре Пионер в Парке Горького состоится специальный показ фильмов режиссера Александра Расторгуева

Он вместе с Орханом Джемалем и Кириллом Радченко был убит ровно год назад в Центральноафриканской Республике.

В «Пионере» сегодня покажут «Чистый четверг» — о жизни российских солдат во время войны в Чечне, «Последний день» — о недавних протестах в Армении, а также фильм о матери-одиночке под названием «Прошло три года», который Александр Расторгуев закончить не успел.

Он, а также журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты год назад в Центральноафриканской республике, куда они приехали, чтобы снять документальный фильм о деятельности российской частной военной компании «Вагнер». Ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Российские следователи назвали основной версией убийства нападение в целях ограбления. Расследование за этот год практически не сдвинулось в места. Как пишет газета РБК, личные вещи журналистов так и не были перевезены в Россию, а вещественные доказательства не отдают власти ЦАР.

Свое расследование ведет центр «Досье» Михаила Ходорковского. Полгода назад они выяснили, что водитель журналистов в ЦАР – единственный выживший в день убийства – около 50 раз созванивался с россиянином, работавшим в республике на фирму, представляющую интересы Пригожина.

В память о журналистах 8 августа в «Пионере» также состоится специальный показ фильма Растрогуева «Я тебя люблю».