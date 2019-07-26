Московские суды отправили под административный арест 40 задержанных в связи с субботней акцией протеста в столице

Максимальный срок ареста — 30 суток. Почти 80 человек накануне были оштрафованы, общая сумма взысканий составила более 1 млн. 300 тысяч рублей, пишет сайт «ОВД-Инфо». На рассмотрение дел некоторые суды отводили всего по 5 минут. Для России это обычная практика, обычны для России, — сказал «Эху Москвы» федеральный судья в отставке, профессор ВШЭ Сергей Пашин. Эту особенность, добавил он, заметили и международные инстанции.

Пашин добавил, что суды имеют право регулировать свою работу, и это нормально, если они делают это в разумных пределах. Тем временем рассмотрение дел задержанных должно возобновиться сегодня в московских судах. Всего в субботу в отделах полиции оказались почти 1400 человек. Правозащитники называют эту цифру рекордной за последние несколько лет.