Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на административный арест оппозиционера Алексея Навального

Неделю назад он получил 30 суток по обвинению в призыве к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Защита Навального намерена добиваться прекращения его административного дела. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила его адвокат Ольга Михайлова. По ее словам, основаниями могут быть либо недоказанность вины оппозиционера, либо состояние его здоровья.

Накануне Навального выписали из больницы, куда он попал в воскресенье с жалобами на острую аллергическую реакцию. Михайлова рассказала, что врачи взяли у него кровь на токсикологический анализ, но когда он будет готов, неизвестно. Вместе с тем, она считает, что реабилитация политика в условиях спецприемника невозможна – в том числе потому, что там, по словам адвоката, невозможно давать назначенное спецпитание.

Официально Навальному поставили диагноз «контактный дерматит», однако сам оппозиционер не исключает, что мог стать жертвой отравления или «уникального медицинского случая». Впрочем, он полагает, что за этим не стоят сотрудники спецприемника, поскольку они, по словам Навального, «были шокированы» случившимся.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева ранее предположила, что оппозиционер мог пострадать от воздействия неких химических веществ.