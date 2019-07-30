Московские суды возобновят рассмотрение дел задержанных в связи с субботней акцией в центре столицы

Накануне они уже назначили первые штрафы и аресты. В частности, политик Владимир Милов, который вел трансляцию протестов, получил 30 суток, директор ФБК Иван Жданов — 15, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, которого задержали еще в ночь накануне акции, — 10 суток ареста.

Сегодня Тверской суд Москвы должен рассмотреть дело в отношении политика Дмитрия Гудкова. Его обвиняют в призывах участвовать в акции 14 июля у Мосгоризбиркома, на которой он даже не присутствовал. Завтра Коптевский суд планирует рассмотреть дело о призывах к митингу у мэрии в минувшую субботу.