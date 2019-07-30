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06:31, 30 июля 2019

Число уголовных дел против участников субботних протестов в Москве может составить около десятка

Как пишет интернет-издание «Проект» со ссылкой на источники, близкие к мэрии, силовым структурам и Кремлю, тех, кто вышел на акцию, подозревают в том, что они применяли насилие в отношении силовиков.

А именно – кидали в них камни и использовали газ из средств самозащиты. Похожие обвинения выдвигали против обвиняемых по т.н. «Болотному делу». Коснутся ли уголовные дела предполагаемых организаторов митинга, собеседники издания не говорят.



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