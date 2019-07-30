Сегодня состоятся матчи второго игрового дня теннисного турнира в Вашингтоне

Одно из самых важных соревнований в преддверии Открытого Чемпионата США.

В прошлом году женскую сетку выиграла Светлана Кузнецова, но на этот раз она в столицу США не попала. Несмотря на то, что Светлана подала документы в феврале, визу ей так и не предоставили. Из-за дипломатических напряжений документы в американских консульских учреждениях движутся крайне медленно.

Под вопросом и участие Светланы в ЮС Оупен. В отсутствии победительницы Россию представит обширная женская диаспора и оба наших лидера — Карен Хачанов и Даниил Медведев. Для них крайне важно задержаться в десятке сильнейших мирового рейтинга. Качанову это удается с начала года, а Медведев вошел в топ-тен после Уимблдона.

К сожалению пока стабильной игры не показывает ни тот, ни другой. Яркине матчи чередуются с невнятными результатами, а соперники в Вашингтоне будут серьезными.

Мужскую сетку в Вашингтоне возглавил шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас, а женскую 8 номер рейтинга Слоан Стивенс.