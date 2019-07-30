США и Китай должны возобновить торговые переговоры

Очередной раунд пройдет в Шанхае. Мировые рынки еще накануне замерли в ожидании переговоров, хотя прорыва ни политики, ни бизнесмены не ждут. Впрочем, остается надежда, что Вашингтон и Пекин хотя бы договорятся о жестах доброй воли и расчистят путь к дальнейшим переговорам.

Это, как пишет «Голос Америки», подразумевает, в том числе, закупку Китаем американских фермерских товаров и возобновление продаж американских комплектующих китайскому концерну Huawei.

По мнению Дональда Трампа, его азиатские коллеги не спешат с заключением торгового соглашения, рассчитывая дождаться 2020 года и нового президента США, которые может обеспечить более выгодные условия. Администрацию США на переговорах представит глава минфина Стивен Мнучин.

Последний раунд переговоров в мае завершился безрезультатно. Ранее страны значительно подняли пошлины на импорт.