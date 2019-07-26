В летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького покажут фильмы Александра Расторгуева в память о режиссёре
Об этом «Эху Москвы» рассказал режиссер Павел Костомаров. Показ начнется в 21:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал режиссер Павел Костомаров. Показ начнется в 21:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Роман Цимбалюк: Если бы Сенцова привез Медведчук на своем самолете вместе с моряками… Вот показывают и Оливер Стоун, и Владимир Путин, и все вместе с Медведчуком говорят, какой он прекрасный и опытный человек. Но когда касается даже не политических уступок – это чисто гуманитарный вопрос – ничего не решается…