Число жертв беспорядков в бразильской тюрьме выросло до 57

Бунт вспыхнул в исправительном заведении штата Пара на севере страны. Столкновения продолжались около пяти часов, и сопровождались пожаром. Причиной стал конфликт между двумя тюремными бандами. Во время волнений арестанты взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы, позже их удалось освободить.

Численность заключенных в Бразилии за три десятилетия выросла в восемь раз и составила около 750 000 человек. По этому показателю страна заняла третье место в мире.