Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии

Халид Шейх Мохаммед, по версии следствия, является организатором атак на здания Международного торгового центра Нью-Йорке. Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.

Федеральный суд в Манхэттене сейчас рассматривает коллективный иск к Эр-Рияду от имени более чем 800 человек. Это родственники погибших, а также пострадавшие в терактах. Они считают, что королевство несет ответственность, поскольку закрывало глаза на деятельность террористических группировок, и даже могло иметь с ними контакты. Эр-Рияд отрицал свою причастность.