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04:03, 30 июля 2019

Число жертв беспорядков в бразильской тюрьме выросло до 57

Бунт вспыхнул в исправительном заведении штата Пара на севере страны. Столкновения продолжались около пяти часов, и сопровождались пожаром. Причиной стал конфликт между двумя тюремными бандами. Во время волнений арестанты взяли в заложники двух сотрудников тюрьмы, позже их  удалось освободить. Численность заключенных в Бразилии за три десятилетия выросла в восемь раз и составила около 750 000 человек. По этому показателю страна заняла третье место в мире.



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