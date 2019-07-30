Канада вслед за другими странами Запада осудила разгон субботней акции протеста в Москве

В Оттаве обеспокоены большим числом задержанных. Свобода собраний закреплена в российской Конституции, отметили в канадском МИДе. Там призвали Кремль уважать эти права и воздерживаться от насилия. Ранее с критикой в связи с массовыми задержаниями протестующих выступили Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Евросоюз. В США подчеркнули, что выступают за свободу выражения мнения по всему миру. Российские дипломаты в ответ на критику говорили о необъективности представителей Запада, а также обращали на проблемы с соблюдением прав человека в их странах.