Ситуация с пожарами в Сибири выходит из-под контроля, считают экологи

По мнению руководителя противопожарной программы «Гринпис Россия» Григория Куксина их площадь будет расти, повлиять на это уже не получается. Огонь распространяется гораздо быстрее, чем его кто-либо тушит, сказал специалист газете «КоммерсантЪ». Дымовая завеса, которая распространилась на регионы, предупредил Куксин, несет рост заболеваемости и даже смертности граждан. А еще масштабные пожары могут приводить к возникновению наводнений в других регионах. По оценкам специалистов, сейчас в Сибири горят около 3 млн. га леса. В Рослесхозе, как отмечает газета, ситуацию не считают критической, региональные чиновники объясняют, что «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно».