Число уголовных дел против участников субботних протестов в Москве может составить около десятка

Как пишет интернет-издание «Проект» со ссылкой на источники, близкие к мэрии, силовым структурам и Кремлю, тех, кто вышел на акцию, подозревают в том, что они применяли насилие в отношении силовиков. А именно – кидали в них камни и использовали газ из средств самозащиты. Похожие обвинения выдвигали против обвиняемых по т.н. «Болотному делу». Коснутся ли уголовные дела предполагаемых организаторов митинга, собеседники издания не знают.