Московские суды отправили под административный арест 40 задержанных в связи с субботней акцией протеста в столице

Максимальный срок ареста – 30 суток. Его, в частности, получил политик Владимир Милов, который вел трансляцию происходящего в интернете на канале Навальный Live. Почти 80 человек накануне были оштрафованы, общая сумма взысканий составила более 1 млн. 300 тысяч рублей, пишет сайт «ОВД-Инфо». Всего в субботу были задержаны почти 1400 человек. Правозащитники называют эту цифру рекордной за последние несколько лет.