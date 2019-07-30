Столичные суды за день арестовали 40 человек, задержанных в ходе субботней акции

Общая сумма штрафов, по подсчетам сайта «ОВД-Инфо», приблизилась к полутора миллионам рублей. В числе тех, кто отправился в спецприемник — ряд незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Самый крупный административный арест – на 30 суток – получил политик Владимир Милов. Его задержали в субботу в тот момент, когда он вел трансляцию митинга на You-Tube канале «Навальный Live». Суд посчитал, что Милов призывал к участию в несогласованной акции. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в свою очередь, получил 15 суток административного ареста. Его дело рассматривал суд в Зеленограде. Еще одному незарегистрированному кандидату Константину Янкаускасу дали 7 суток ареста. А главе муниципалитета Красносельского района Илье Яшину – 10 суток. Помимо этого, несколько десятков человек получили штрафы, по большей части – от 10 до 15 тысяч рублей. Впрочем, ряду участников акции 27 июля назначили более крупные взыскания – по 150 тысяч рублей. В частности, участнице Pussy Riot Марии Алехиной. В протоколе утверждается, что она выкрикивали лозунги «Мы здесь власть!», «Допускай!» и «Это наш город!». Сама Алехина уверяет, что сидела во время акции на лавочке.

Фигурант единственного пока уголовного дела о нападении на омоновца сегодня отправлен под арест до конца сентября. Всего, по данным источников издания «Проект», после несанкционированного митинга будет заведено, по меньшей мере, десять уголовных дел.