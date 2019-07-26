Председатель партии «Родина» одобрил политику мэра Собянина в управлении столицей

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев одобрил политику мэра Москвы Сергея Собянина в управлении столицей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как Собянин управляет городом мне нравится. Но нельзя говорить, что мы «прособянинская» партия. Мне нравится, как город в последнее время развивается. Раньше, когда я шел по Тверской, то толкался там локтями и плечами, сегодня я, и не только я, иду, все гуляют. Это постой пример, а их тысячи» – сказал он.

А.Журавлев добавил, что он против наема мигрантов для выполнения строительных работ в Москве.

«Мне бы хотелось изменить это, чтобы плитку клали мои соотечественники. У меня вопрос, кто зарабатывает эти деньги, их же миллиарды отправляются из нашей страны, а они должны оставаться здесь, для развития», — подчеркнул он.