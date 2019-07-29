В МЧС не согласились с высказыванием красноярского губернатора о бессмысленности тушения пожаров

Экономические доводы здесь приводить не уместно, если речь идет о спасении людей – сказал первый замглавы ведомства Александр Чуприян. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что с Александром Уссом можно было бы согласиться, если бы не сотни населенных пунктов, оказавшихся в дыму.

Сегодня в трех регионах ввели режим ЧС. Ранее сегодня в сети распространилось видео со встречи губернатора со студентами Сибирского федерального университета. Глава региона отметил, что лесные пожары – обычное природное явление. «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?» — провел аналогию чиновник.