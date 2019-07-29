Соратник Алексея Навального Владимир Милов арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении правил митинга

Об этом сообщили в его предвыборном штабе. Политик был арестован в прошлую субботу в студии youtube-канала «Навальный LIVE» — он вел прямую трансляцию несанкционированной акции в центре Москвы. Сегодня суды рассматривают дела задержанных – на данный момент известно о более чем 20 административных арестах. Однако срок Милова – 30 суток – оказался пока самым существенным. Как ему пояснили в суде, более строгое наказание связано с тем, что этот случай нарушения правил повторный, хотя сам политик узнал об этом впервые.