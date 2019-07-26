Завтра в летнем кинотеатре «Пионер» состоится показ фильмов Расторгуева, приуроченный к годовщине гибели режиссера

Завтра на летней площадке кинотеатра «Пионер» в Парке Горького состоится показ фильмов Александра Расторгуева, приуроченный к годовщине гибели режиссера. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» режиссер Павел Костомаров.

«Мы планируем показать в «Летнем Пионере» три фильма к годовщине гибели Саши Расторгуева. Там можно будет поговорить, посмотреть кино, вход бесплатный. Все, кто его помнит, знает, любит, интересуется его творчеством – милости просим», — сказал он.

В программе три картины: «Чистый четверг» (2003) — о буднях российских солдат на чеченском фронте, «Последний день» (2018) — о прошлогодних армянских протестах и незавершенный фильм режиссера — «Прошло три года» (2018).

Начало мероприятия в 21.00. Вход свободный.

Режиссер Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко погибли 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. Там они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера.