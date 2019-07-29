Из-за лесных пожаров в Красноярском крае Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС

Ранее об этом просили жители – соответствующую петицию на сайте Change.org подписали более четырехсот тысяч человек. Однако, губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что бороться с лесными пожарами не всегда имеет смысл. Видео с его выступлением на встрече со студентами Сибирского федерального университета выложил YouTubе-канал «Кавказ Пост». Усс подчеркнул, что попытки потушить пожар поставят под угрозу жизни многих людей.