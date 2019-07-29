По итогам субботней акции в Москве может быть возбуждено не менее десяти уголовных дел

Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, которые близки к мэрии, силовым структурам и Кремлю, участников акции подозревают в применении насилия в отношении силовиков: забрасывании камнями и использовании газовых баллончиков. Имена возможных фигурантов не называются.

Единственный пока участник акции, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о нападении на омоновца – 48-летний Евгений Коваленко. Его подозревают в том, что он бросил урну в сотрудника Росгвардии. Суд арестовал мужчину до конца сентября.