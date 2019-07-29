Оппозиционер Алексей Навальный исключил возможность своего отравления со стороны полицейских

Так он прокомментировал свою госпитализацию из спецприемника с жалобами на острую аллергическую реакцию.

Лицо стало опухать еще за день до госпитализации, а лицо, уши и шея начали «гореть и колоться», на сайте Навального. По его словам, сотрудники спецприемника и врачи были шокированы его видом – из этого он сделал вывод, что проблемы со здоровьем не могли быть вызваны их действиями. Версия с отравлением, пишет Навальный, возможна только в случае, если в камеру заходили какие-то люди, пока он был на прогулке. В штабе оппозиционера, как указывается, уже запросили записи с камер видеонаблюдения. Другой вариант, по мнению Навального – уникальный медицинский случай: он пошутил, что его когда-нибудь могут назвать «однократная острая аллергическая реакция Навального». При этом, сам задавая вопрос о том, зачем властям его травить, оппозиционер выразил мнение, что у власти находятся недальновидные люди, и призвал не искать в их действиях тайный смысл.

Официально Навальному был поставлен диагноз «контактный дерматит». Однако его лечащий врач Анастасия Васильева предположила, что речь может идти о действии неких химических веществ.