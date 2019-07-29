Тверской суд Москвы завтра утром рассмотрит дело в отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Гудкова

Тверской районный суд Москвы завтра утром рассмотрит дело в отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

«Суд начнется где-то в районе 10 часов. На этом суде Дмитрию должны предъявить обвинения в том, что он якобы призывал на несанкционированный митинг и шествие 14 июля от Новопушкинского сквера до МГИКа через мэрию Москвы на Тверской, 13», — сказал он.

А.Обухов подчеркнул, что ранее Коптевский районный суд Москвы рассматривал аналогичное дело по обвинению Д.Гудкова в призыве к участию в несанкционированном митинге к мэрии 27 июля. Заседание было перенесено на среду, 31 июля.

«Мы надеемся, что завтра заседание, как минимум, будет тоже отложено, а, как максимум, Дмитрия оправдают по этой административной статье 20.2 КоАП», — заключил А.Обухов.

Д.Гудков был задержан вчера днем около своего дома. Его обвиняют в призыве к участию в несанкционированной акции у Мосгоризбиркома 14 июля.