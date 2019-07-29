Посольство России в Великобритании осудило действия Лондона, отказавшегося выдавать визы жителям Крыма

В сообщении на сайте дипмиссии говорится, что это дискриминация по политическому признаку, которая нарушает неотъемлемое право на передвижение. Российские дипломаты указали, что эти действия идут вразрез с международными стандартами прав человека, которые защищаются в Европе. Как ранее сообщало РИА Новости, визовые центры США и европейских стран не выдают документы на въезд крымчанам с загранпаспортами, полученными на территории полуострова после 2014-го года.