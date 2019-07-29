Украинские власти планируют запустить государственный канал на русском языке

Это нужно для усиления позиций Киева в информационной борьбе, — рассказал Интерфаксу замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко. Он пояснил, что канал позволит бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму. Сейчас офис Владимира Зеленского договаривается с частными каналами о передаче прав на использование их контента.

В 2014-ом году возглавлявший тогда страну Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает обязательное использование украинского языка в органах власти и в публичных сферах общественной жизни.