Атаковавший фестиваль в Калифорнии стрелок был вооружен автоматом типа российского АК-47

Он приобрел его легально в этом месяце, — рассказал в ходе пресс-конференции шеф полиции города Гилрой. Жертвами нападения стали три человека, в том числе двое детей. Мотив стрельбы пока не установлен.

Ранее власти обнародовали данные о личности стрелка. Это 19-летний Сантино Уильям Леган. Он проник на территорию гастрономического фестиваля через ограждение и открыл огонь по посетителям. Меньше чем через минуту его застрелили полицейские.