Глава ФБК Иван Жданов стал очередным арестованным участником субботней акции за свободные выборы

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму получил 15 суток по административному делу. По подсчетам сайта ОВД-Инфо, к этому часу суды арестовали уже более 20 человек, в том числе муниципальных депутатов Илью Яшина, Константина Янкаускаса и Александра Соловьева. Суд над Дмитрием Гудковым пройдет завтра. По единственному пока уголовному делу по нападению на омоновца обвиняемый – 48-летний Евгений Коваленко отправлен под стражу.