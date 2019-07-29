Французские ученые заподозрили челябинский комбинат «Маяк» в загрязнении Европы рутением в позапрошлом году

Статья об исследовании Института радиационной защиты и ядерной безопасности опубликована в американском научном журнале PNAS.

Значительный уровень рутения-106 был обнаружен в октябре 2017-го года в воздухе над рядом стран ЕС. В России относительно высокая концентрация фиксировалась в Челябинской области. В ответ на подозрения производственное объединение «Маяк» тогда категорически отрицало причастность к выбросу радиоактивного вещества. Российские эксперты выдвинули гипотезу о том, что повышенное содержание этого изотопа было обусловлено падением спутника.