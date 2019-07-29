Участницу Pussy Riot Марию Алехину, задержанную на акции за свободные выборы, оштрафовали на 150 тысяч рублей
Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, задержанную на субботней акции за свободные выборы, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Это уже третье наказание в таком крупном размере, которое вынесли сегодня суды по делам о нарушении правил митинга. Часть задержанных получили административные аресты, в том числе муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Александр Соловьев. До конца сентября под стражу был отправлен фигурант пока единственного уголовного дела о нападении на омоновца Евгений Коваленко. Ему грозит реальный срок.