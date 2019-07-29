Сотрудники спецприемника, в котором содержится Алексей Навальный, по мнению политика, не причастны к его недомоганию

Об этом он написал на своем сайте. Он отметил, что версия с отравлением может быть весомой только в том случае, если в камеру заходили какие-то люди, пока Навальный был на прогулке. Для этого в штабе оппозиционера запросили записи с камер. Другой вариант – уникальный медицинский случай. Как пошутил политик, когда-нибудь его могут назвать «однократная острая аллергическая реакция Навального».

После его госпитализации накануне, лечащий врач Анастасия Васильева предположила, что недомогание могло быть вызвано действием неопределенных химических веществ. В 64-ой больнице медики поставили ему диагноз контактный дерматит.