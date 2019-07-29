Премьер-министр Швеции не собирается обсуждать с американским президентом арест известного рэпера A$AP Rocky

Стефан Лёвен отметил, что шведская судебная система независима и не имеет значения, кто звонит или пишет в Твиттер. Он не может повлиять на разбирательство. Музыканта арестовали после драки в конце июня. Сам рэпер утверждает, что он невиновен, на него напали и он был вынужден защищаться. Вскоре после задержания Дональд Трамп лично попросил Лёвена отпустить Рокки и сказал, что готов лично за него поручиться.