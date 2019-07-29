Бывший глава Серпуховского района вернулся в СИЗО «Матросская тишина» из психбольницы «Бутырки»

Как рассказала РБК жена Александра Шестуна Юлия, врачи оценивают состояние арестанта как «тяжелое», из-за этого сегодня к нему даже не допустили адвокатов. Завтра Мосгорсуд рассмотрит жалобу защитников Шестуна на продление ареста. Бывший глава района был задержан год назад. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и получении взятки. После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой.