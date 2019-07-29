Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

До конца года страны проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане. Как сообщает агентство «Мехр» со ссылкой на командующего ВМС исламской республики Хосейна Ханзади, часть маневров затронут Ормузский пролив и Персидский залив. В свою очередь, Bloomberg сообщает, что учения должны состояться не в этом году, а до марта 2020-го года. Соответствующая информация появилась на фоне роста напряженности в регионе. За последние месяцы там произошло несколько нападений на танкеры, а также были сбиты иранские и американские беспилотники.