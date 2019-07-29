Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Так политик прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации из спецприемника. Он отметил, что все помещения оборудованы камерами и сотрудники МВД были шокированы внешним видом Навального даже больше, чем он сам.

Политик попал в больницу накануне с острой аллергической реакцией. Официальный диагноз, который поставили медики, контактный дерматит. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.