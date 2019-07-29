Чертановский районный суд оштрафовал участника субботней акции за свободные выборы на 150 тысяч рублей

Пока это самое крупное денежное наказание, которое было вынесено после несанкционированного митинга. За сегодняшний день уже несколько десятков человек были оштрафованы на суммы от 10 до 15 тысяч рублей или отправлены под административный арест. Как отмечает сайт ОВД-Инфо, у некоторых прошел срок задержания, но паспорта остаются у судей и поэтому фактически они не могут уйти. Всего, по данным ТАСС, в московские суды поступили более двухсот дел об административных правонарушениях. Фигурант единственного уголовного дела о нападении на омоновца отправлен под арест до конца сентября.