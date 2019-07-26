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Эксклюзив Эха 19:54, 29 июля 2019

Либертарианская партия отказалась от предложения мэрии проводить митинг 3 августа на проспекте Сахарова в Москве

Либертарианская партия России отказалась от предложения мэрии провести митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа на проспекте Сахарова в Москве. Мэрия не стала согласовывать акцию на Лубянской площади, как было указано в заявке либертарианцев. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов.

«Никакого согласия на проведение митинга на Сахарова мы не давали. Мы считаем, что время митингов на Сахарова уже прошло. Гражданское общество заслуживает того, чтобы выступить на какой-то новой площадке, ближе к центру Москвы, а не так, как это происходит традиционно. Это единственная альтернатива для того, чтобы избежать еще одного 27 числа», — сказал он.

М.Светов добавил, что мэрия согласилась провести с либертарианцами переговоры по поводу места акции. Предположительно они состоятся завтра в первой половине дня.



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