В Туркменистане задержали трех человек, обвиняемых в распространении слухов о смерти президента республики

По данным сайта «Хроники Туркменистана» силовики резко активизировались еще в середине прошлой недели. Министерству культуры поручено вести контрпропаганду.

Впервые информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова появилась 20 июля. Перед этим глава государства, который обычно активен в медийном пространстве даже во время отпуска, не появлялся на публике около двух недель. Спустя пять дней президента запечатлели в репортаже о реновации в Ашхабаде, но многие пользователи соцсетей предположили, что видео было записано раньше, или на кадрах двойник главы государства.