Великобритания запустит кампанию в поддержку проведения «жесткого» варианта Брексита

На эти цели потратят около ста миллионов фунтов стерлингов, — пишет газета The Telegraph. Представитель премьер-министра сказал, что информирование бизнесменов и граждан страны нацелено на то, чтобы они смогли адекватно подготовиться к выходу Королевства из Евросоюза без соглашения.

Новый глава правительства Борис Джонсон известен своей твердой позицией по вопросу Брексита. Он неоднократно говорил о том, что выход из ЕС в любом случае состоится 31 октября.