Участник субботней акции в Москве арестован по делу о нападении на омоновца
Судья Татьяна Изотова отправила Евгения Коваленко под стражу до конца сентября. По версии следствия, 48-летний мужчина бросил мусорный бак в сотрудника ОМОНа. Сам Коваленко вину признал. По статье о применении насилия в отношении представителя власти ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Это первое уголовное дело, возбужденное после субботней акции. Сегодня суды рассматривают множество административных дел. Уже выписаны десятки штрафов и решений об арестах.