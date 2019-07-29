Участник субботней акции в Москве арестован по делу о нападении на омоновца

Судья Татьяна Изотова отправила Евгения Коваленко под стражу до конца сентября. По версии следствия, 48-летний мужчина бросил мусорный бак в сотрудника ОМОНа. Сам Коваленко вину признал. По статье о применении насилия в отношении представителя власти ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Это первое уголовное дело, возбужденное после субботней акции. Сегодня суды рассматривают множество административных дел. Уже выписаны десятки штрафов и решений об арестах.