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19:00, 29 июля 2019

СК  просит арестовать мужчину, подозреваемого в насилии в отношении полицейского в ходе акции 27 июля

Следственный комитет просит арестовать мужчину, подозреваемого в насилии в отношении полицейского в ходе акции 27 июля. По версии следствия, Евгений Коваленко бросил мусорный бак в сторону сотрудника ОМОН.

Заседание по мере пресечения 48-летнему Евгению Коваленко началось в эти минуты в Мещанском суде Москвы. Мужчина, как следует из трансляции интернет-издания «Медиазона», свою вину признал. По крайней мере, об этом сообщила следователь. Свое ходатайство об отправке Коваленко в СИЗО она объясняет тем, что он зарегистрирован в Чеховском районе Подмосковья. Сам он возражает против ареста. Мужчину защищает адвокат по назначению Иван Юрков. Он также возражает против ареста своего подзащитного, объясняя это проживанием с пожилой матерью, отсутствием судимости, а также основанием скрываться от следствия. Коваленко сам написал явку с повинной, отметил адвокат Юрков. Уголовное дело против него было возбуждено на основании записи с телефона одного из полицейских. На ней, как пишет «Медиазона», видно, как участник акции 27 июля бросает мусорный бак в омоновца.

Всего, по разным данным, в ходе акции 27 июля были задержаны от 1000 до почти 1400 человек. Подавляющему большинству из них вменяются административные статьи.



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