В подмосковном парке «Патриот» за 4 миллиарда рублей построят центр военно-патриотического воспитания для школьников

Об этом РБК рассказал источник в Минобороны. В ведомстве планируют, что в центре круглогодично будут проходить учебные сборы для учащихся столичных и подмосковных школ. Пока неизвестно, будет ли обучение добровольным или его включат в обязательную программу.

Ранее сообщалось, что Минобороны собирается построить в парке «Патриот» океанариум, горнолыжный центр и главный храм Вооруженных сил страны.