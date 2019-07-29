Причастный к перевозке «Бука» сепаратист, осужденный на Украине, бывший «начальник службы тыла» самопровозглашенной ДНР. Сведения о его личности раскрыло издание «Украинские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, человек, угнавший тягач для перевозки зенитного комплекса, из которого сбили малазийский Боинг – 72-летний Дмитрий Куприян по прозвищу «Батя». 2 года он находился в СИЗО, а в конце 2017-го суд приговорил Куприяна к пяти годам тюрьмы. Учитывая то, что он раскаялся и дал показания против бывших сослуживцев, было решено назначить ему наказание ниже минимального. Сейчас Куприян находится на свободе.