Мэрия согласовала акцию в поддержку независимых кандидатов в эту субботу

Об этом РИА Новостям сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Однако организаторов – Либертарианскую партию – ответ столичных властей не устроил. Как написал в Твиттере член партии Михаил Светов, они хотели провести митинг на Лубянской площади, а мэрия согласовала акцию на проспекте Академика Сахарова.

Несанкционированная акция за свободные выборы в прошлую субботу закончилась массовыми задержаниями. Сегодня ее участников начали судить.