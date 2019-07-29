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18:29, 29 июля 2019

Сегодня матчем Рубин-Ахмат завершается третий тур чемпионата России по футболу

Типичная ситуация для старта: Рубин занимает 6 место в таблице, а Ахмат – 13, хотя команды разделает всего одно очко. Казанцы, игровое лицо которых в этом сезоне во многом определяет грузинская диаспора, в случае победы могут подняться даже на второе место. Впрочем, и Ахмат разменяет множество позиций если наберет три очка. Неизменным по итогам останется лидерство Зенита, который даже на такой дистанции сумел оторваться от преследователей на два очка, правда при этом питерцы играли с двумя дебютантами и родственным Оренбургом, но психологически площадка для удачного старта построена. В целом же чемпионат продолжает оставаться одним из самых непредсказуемых в Европе, что только добавляет ему интереса. Финансовая пропасть между лидерами и середняками и даже аутсайдерами основательно обмелела, что идет турниру только на пользу. Такого разрыва как в Испании, Германии, Италии и Франции в российском футболе нет и в помине. Это относится и к сегодняшнему матчу Рубин — Ахмат, в котором нет фаворита.

Первые матчи четвертого тура чемпионата России по футболу будет сыграны 3 августа.



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