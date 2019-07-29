ФК  «Спартак» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку инцидента в Ростове-на-Дону, — сообщает ТАСС. После матча, состоявшегося 20-го июля, произошли стычки между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента задержаны 8 человек. Один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранительных органов. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент 2-го августа.