США готовят диверсантов для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры в Сирии. Так, по крайней мере, утверждают в российском Минобороны.

Американские инструкторы готовят крупное вооруженное формирование и ряд мелких групп боевиков вокруг Эт-Танфа, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По словам генерал-полковника, речь идет о так называемой «Армии арабских племен». Ее общая численность, как уверяет Рудской, составляет более 2,5 тысяч человек. Наиболее подготовленные диверсанты, добавил генерал-полковник, направляются на правительственные территории и осуществляют диверсии против нефтегазовой инфраструктуры. Причем, как утверждается, их перебрасывают вертолетами ВВС США. Действия Вашингтона вызывают озабоченность, отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Рудской также добавил, что на подконтрольных международной коалицией во главе с США территориях Заевфратья в течение двух месяцев зафиксировано более 300 террористических актов. В результате, отметил генерал-полковник, были убиты более 200 бойцов союзных Вашингтону «Сирийских демократических сил» и 20 мирных жителей.

Военная база США в районе населенного пункта Эт-Танф находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.