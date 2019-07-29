В Сирии погибли три бойца российской ЧВК «Щит»

В Сирии погибли три бойца российской частной военной компании «Щит». Это произошло в бою на нефтяных полях к северу от Пальмиры, — сообщает «Новая газета». журналисты выяснили, что один из погибших родом из Перми. Он успел повоевать в Донбассе. Второй – уроженец Хакасии, служил во французском Иностранном легионе. Перед переходом в «Щит» оба служили в ЧВК Вагнера. По данным «Новой газеты», ЧВК «Щит» появилась в 2018-м году. База компании расположена в подмосковной Кубинке. Она примыкает к территории 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ.

СМИ не раз сообщали о потерях в рядах российских ЧВК в разных странах при том, что официально частных военных компаний в России нет. Власти утверждают, что речь идет о добровольцах которые самостоятельно отправились в зону военных действий.