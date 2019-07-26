Видеонаблюдения на участках в Псковской области во время петербургских выборов, по всей вероятности, не будет

Также там не задействуют и специальные автоматические системы для обработки избирательных бюллетеней.

О проблемах технического оснащения участков в Псковской области рассказал в интервью агентству Interfax глава петербургского горизбиркома Виктор Миненко. По его словам, видеонаблюдение на псковских участках «вряд ли осуществимо», а специальные комплексы по обработке бюллетеней, так называемые КОИБы, установить точно не получится. Напомню, в губернаторских выборах, которые пройдут в Петербурге 8 сентября, планируется задействовать 20 участков в Псковской области и ещё более 70 – в Ленинградской. Там горожане, оказавшиеся за пределами своего региона, смогут проголосовать. Впрочем, такое решение озадачило оппозиционеров – голосование на этих участках, по их мнению, будет очень сложно проконтролировать. Попасть в состав избирательной комиссии, например, в псковских участках почти невозможно, рассказала «Эху Москвы в Петербурге» представитель движения «Наблюдатели Петербурга» Галина Культиасова. «Дело в том, что они очень маленькие – от пяти до девяти человек. Раз комиссия маленького размера, от какой бы партии ты не выдвинулся, найдётся другая, которая окажется там в первых рядах. Поэтому там в комиссию мы почти не зовём, это нереально», – сказала Культиасова.

Оборудование псковских участков системой видеонаблюдения – вопрос исключительно политической воли, считает член городской избирательной комиссии Ольга Покровская. «Я верю в технический прогресс. Я считаю, что если есть политическая воля, то всё возможно. В Псковской области участки будут располагаться в школах, например. Я не понимаю, почему там нельзя видеонаблюдение установить. Интернет, мне кажется, сейчас работает. Я не вижу технических препятствий», – сказала Покровская.

На организацию каждого избирательного участка за пределами Петербурга городские власти потратят, по приблизительным оценкам, около 80 тысяч рублей.

8 сентября в Петербурге пройдут не только губернаторские выборы, но также и муниципальные. Всего на них, по данным газеты «Петербургский дневник», зарегистрировалось более 4 тысяч кандидатов.