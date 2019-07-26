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Эксклюзив Эха 18:16, 29 июля 2019

В Центризбирком на данный момент поступили три жалобы на отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы

В Центризбирком на данный момент поступили три жалобы на отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы, — сообщается на сайте комиссии. Решение Московской городской избирательной комиссии обжаловали Юлия Серебрянская, Константин Лисица и Иван Жданов. В ЦИКе не исключили, что на заседание рабочей группы по проверке подписей смогут попасть члены Общественной палаты Москвы.

Незарегистрированные кандидаты могут обжаловать недопуск на выборы в Центризбиркоме в течение 5 дней. Такой срок ущемляет права кандидатов, которые были задержаны или арестованы, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц. При этом Григорий Мельконьянц добавил, что 5 дней – это обычный срок для принятия такого рода жалоб.

Если власти и дальше продолжат политику давления на выборы, волна протестов примет региональный масштаб. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог и доцент департамента политической науки Факультета социальных наук Высшей школы экономики Александр Кынев.
«Я думаю, что если политика давления будет продолжаться, диалога не будет, то акции продолжатся. Чем больше будет противодействий, тем ярче будет реакция. Возможно, акция станет не только московской, но и региональной, и, скорее всего, 8 числа (8 сентября) история не закончится. То, что произошло – продолжение нерационального поведения власти «, — сказал он.
По мнению А.Кынева, субботний митинг был спровоцирован не только выборами в Мосгордуму, но и несправедливостью. «Власть продемонстрировала, что закон, который они сами написали, для них не писан», — отметил он.
Политолог считает, что ответственность за избиения и беспорядки во время митинга несет власть и лично мэр столицы С.Собянин.
«Я не думаю, что жесткий силовой разгон в Москве был бы возможен, если бы власти этому противодействовали. Собянин несет ответственность за беззакония. Нормальный мэр так себя вести не может. Это свинство! Он не заслуживает того, чтобы быть мэром», — сказал он.
По подсчетам политолога, «из соотношения 1 к 20» и при учете количества людей на предшествующих акциях в субботнем митинге принимали участие «20-25 тысяч человек», что делает ее «самой массовой среди несанкционированных». Из них, как отмечает А.Кынев, большую часть составляли взрослые люди.
«Люди оценивали все риски. Большинство из них были взрослыми. Школьников было мало. Запугивания не работают. Они являются катализатором. Я не увидел среди людей страха. Люди знают и понимают, что чем их больше, тем трусливее будет вести себя власть», — поделился мнением политолог.



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